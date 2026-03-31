DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Aschendorf

Gisterenmiddag vond rond 15:15 uur op de begraafplaats aan de Waldseestraße in Aschendorf een verkeersongeval plaats. Een onbekende persoon verloor door een bestuurdersfout de controle over zijn voertuig en reed over meerdere graven. Dit resulteerde in aanzienlijke materiële schade. De omvang van de schade is momenteel onbekend. De getroffen graven bevinden zich in de buurt van het mortuarium. Betrokkenen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Papenburg via 04961/9260.

Weener

Donderdag 26 maart werd de politie rond 00:50 uur gealarmeerd voor een incident aan de Bahnhofstraße in Weener. Het incident was het gevolg van een melding van vandalisme aan een bushalte. Tijdens de daaropvolgende interventie vielen twee jongemannen de agenten aan, wat leidde tot meerdere fysieke mishandelingen. Zes agenten liepen lichte verwondingen op, waarvan er vier hun dienst niet konden voortzetten. De gewonde agenten werden voor medische behandeling naar een ziekenhuis gebracht. De twee verdachten werden aangehouden. Op last van het Openbaar Ministerie is een verder onderzoek ingesteld. Het onderzoek is nog gaande.

Haren

Gisterenochtend vond tussen 7:05 en 7:15 uur op de parkeerplaats van een ALDI-supermarkt aan de Rütenbrocker Straße in Haren uit een Mercedes-Benz Sprinter een diefstal plaats. Onbekende daders stalen twee smartphones en een pakje sigaretten uit de auto. De precieze methode die de daders hebben gebruikt, is nog onduidelijk, aangezien er geen sporen van braak zijn gevonden. De politie is een onderzoek gestart en verzoekt getuigen die informatie kunnen verstrekken over het incident of de daders contact op te nemen met het politiebureau in Haren op 05932/72100.

Nortmoor

Een 15-jarige jongen uit Nortmoor wordt sinds 21 maart 2026 vermist. Hij verliet de plaatselijke jeugdinrichting en is sindsdien niet meer teruggekeerd. Zijn mobiele telefoon staat sinds 25 maart 2026 uit. Ondanks eerdere zoekpogingen is hij nog niet gevonden. Omdat de jongen minderjarig is en er een risico bestaat dat de jongen zichzelf iets aandoet, vraagt ​​de politie om de hulp van het publiek.

De vermiste jongen wordt als volgt beschreven:

15 jaar oud

ongeveer 1,75 m lang

slank postuur

bruin haar

kleding onbekend



Iedereen met informatie over zijn verblijfplaats of die hem heeft gezien, wordt verzocht onmiddellijk contact op te nemen met de politie in Leer via 0491-976900 of een ander politiebureau.

Foto: Politie Leer

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland