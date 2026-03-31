Leerlingen ISK Ter Apel krijgen les in AI en digitale vaardigheden

TER APEL — Op de ISK van RSG Ter Apel, een school voor jongeren die nog niet lang in Nederland zijn, krijgen leerlingen deze week les in digitale vaardigheden en kunstmatige intelligentie. De lessen worden verzorgd door Mediawegwijs, een organisatie die door heel Nederland scholen bezoekt.
De school heeft de lessen zelf aangevraagd. Volgens Ilse Godtschalk van Mediawegwijs is het belangrijk dat kinderen leren omgaan met de digitale wereld. “Kinderen groeien op in een digitale omgeving. Online gebeuren veel mooie dingen, maar ook minder leuke, zoals nepnieuws en cyberpesten. Het is belangrijk dat ze leren hoe ze daarmee omgaan.”
De lessen worden gegeven aan leerlingen die nog bezig zijn met het leren van de Nederlandse taal. Toch vormt dat geen belemmering. Door veel met beeld en voorbeelden te werken, kunnen de leerlingen goed meekomen en zelf aan de slag.
In de klas wordt volop geëxperimenteerd met techniek en creativiteit. De 16-jarige Sufyan maakte een animatie met klei en foto’s. Hij bouwde een poppetje dat stap voor stap steeds meer shoarma eet en uiteindelijk dikker wordt. Door telkens kleine veranderingen te maken en die achter elkaar af te spelen, ontstaat een bewegend filmpje.
Ook de 13-jarige Sara ging creatief aan de slag. Zij maakte een robot die kan dansen.
Met de lessen wil de school leerlingen beter voorbereiden op de digitale samenleving. Ze leren niet alleen wat kunstmatige intelligentie is, maar ook hoe ze veilig omgaan met internet.
