Meedoen aan kunst en cultuur belangrijk: Subsidieregeling Cultuurbeoefening en Erfgoed opent op 1 april

GRONINGEN – Culturele organisaties, erfgoedinstellingen, zorg- en welzijnsorganisaties en zelfstandige makers (zzp’ers) kunnen vanaf 1 april een aanvraag indienen voor de Subsidieregeling Cultuurbeoefening en Erfgoed 2026-2028. Met deze regeling krijgen meer inwoners de kans om actief mee te doen aan kunst, cultuur en erfgoed. Elk jaar is € 500.000 beschikbaar voor projecten die bijdragen aan een creatieve, gezonde en verbonden provincie. Naar verwachting is er veel belangstelling voor de regeling.

Meer kansen voor amateurkunst en erfgoed

De regeling ondersteunt activiteiten die inwoners uitnodigen om zelf aan de slag te gaan met cultuur. Het gaat om kunst- en cultuurprojecten die amateurkunstenaars verder helpen of die mensen kunnen bereiken die er nog weinig mee in aanraking komen. De provincie vindt het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid krijgt om creatief bezig te zijn. Dat helpt bij persoonlijke ontwikkeling, ontmoeting en welzijn. Ook projecten die het Groningse erfgoed en archeologie op een nieuwe en toegankelijke manier tot leven brengen, passen binnen deze regeling. Samenwerking tussen verschillende sectoren, zoals cultuur en het sociale domein, wordt aangemoedigd.

Subsidie voor cultuur en erfgoed: dien plannen volledig in

De provincie Groningen stelt elk jaar € 500.000 beschikbaar voor lokale cultuur- en erfgoedprojecten, verdeeld over 2 rondes van € 250.000. Zowel organisaties zonder winstoogmerk als zelfstandige makers (zzp’ers) kunnen een aanvraag indienen voor maximaal een derde van hun totale projectkosten, tot een maximum van € 40.000.

Omdat de Kunstraad Groningen alle plannen direct na de sluitingsdatum inhoudelijk beoordeelt, is het belangrijk dat aanvragen in een keer volledig zijn. Voor aanvragers is er een handleiding beschikbaar en daarnaast kan KultuurLoket | VRIJDAG Groningen ondersteunen bij de aanvraag.

Belangrijke data en voorwaarden voor 2026-2028

Voor 2026 sluiten de aanvraagrondes op 30 april en 1 september. In 2027 en 2028 verschuift de voorjaarsdeadline naar 1 april. De Kunstraad beoordeelt de aanvragen. Als meerdere plannen evenveel punten krijgen in de beoordeling en het budget niet toereikend is, dan beslist een onafhankelijke notaris via loting wie de subsidie ontvangt.

Investeren in een sterke en verbonden provincie

Met deze regeling laat de provincie zien dat cultuur een belangrijke rol speelt in een leefbare en verbonden samenleving. Door te investeren in cultuurbeoefening, amateurkunst en erfgoed worden meer inwoners bereikt en worden de verhalen van Groningen op een eigentijdse manier zichtbaar gemaakt.

Bekijk https://www.provinciegroningen.nl/subsidies/ voor meer informatie en de aanvraagmogelijkheid.

Bron: Provincie Groningen