Paasweekend vol beleving in Oldambt

FINSTERWOLDE, MIDWOLDA – Dit paasweekend organiseert Geloof in Oldambt een levendig voorjaarsfeest en een gezellige paasbrunch. Dit vindt plaats in Finsterwolde en Midwolda en is gratis te bezoeken.
Op zaterdag 4 april is er in en rond de Graanschuur (Hoofdweg 19) in Finsterwolde tijdens het voorjaarsfeest van alles te beleven. Dit feest is voor kinderen vanaf 4 jaar. Kom genieten van de lammetjes en kuikentjes. Doe mee met de speurtocht ‘Op zoek naar de Schat van Pasen’. Of sluit aan bij een van de andere activiteiten: springen op het springkussen, schminken, popcorn, theater en meer. Inschrijven kan vanaf 13.00 uur; het programma begint rond 13.30 uur. Rond 16.00 uur wordt het programma afgesloten met een lekker broodje hamburger voor kinderen en hun ouders of verzorgers.
Op zondag 5 april wordt er een gezellige Paasbrunch georganiseerd in de Schakel, Hoofdweg 170, in Midwolda. In een samenbindende sfeer kun je genieten van prachtige live muziek en een verrassend, hoopgevend verhaal. Jong en oud is van harte welkom! De brunch begint om 12.00 uur. Geef je snel op via info@geloofingroningen.nl of 06-54 93 85 08!
Meer informatie vind je op de website: geloofinoldambt.nl, of via social media: @geloofinoldambt.
Bron en foto’s: Christa Noteboom/Geloof in Oldambt