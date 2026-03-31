Politie zoekt drie verdachten na mishandeling in Groningen

GRONINGEN – Op 31 maart is voor een woning aan de Jacob Schorerstraat in de wijk De Held in Groningen een 71-jarige man mishandeld. Hij raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. Er waren drie mannen bij betrokken, allen in het zwart gekleed.
Grijze Opel Corsa
De verdachten vluchtten in een grijze Opel Corsa. De politie is meteen een onderzoek gestart. Er is gesproken met buurtbewoners en getuigen. Uit informatie blijkt dat er zeer waarschijnlijk een deuk in het linkerportier aan de achterzijde van de auto zit. Het is nog niet duidelijk in welke richting de verdachten zijn gevlucht. Ook is nog onbekend wat precies de aanleiding is geweest voor de mishandeling.
Heeft u meer informatie of weet u waar de grijze Opel Corsa met schade staat?
De politie hoop dat er iemand is die aanslaat op de omschrijving van het voertuig met de specifieke schade. Wellicht heeft iemand de auto nog zien rijden of weet u waar de auto op dit moment geparkeerd staat. De politie hoort het graag via 0800 – 60 70. Ook zijn ze benieuwd of er mensen zijn die mogelijk meer weten over de vluchtrichting, de aanleiding voor het incident of uiteraard over de verdachten.
Beelden
Woont u in de buurt en beschikt u over een deurbelcamera, dan wel dashcam? Wellicht staan de verdachten of de vluchtauto op deze beelden. In dat geval ontvangt de politie deze graag. U kunt de beelden uploaden via het online tipformulier op politie.nl.
Bron: Politie Groningen