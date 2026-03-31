Provinciaal Studiefonds Groningen opent op 1 april 2026: ondersteuning voor wie wil blijven leren 

GRONINGEN – Leren en jezelf ontwikkelen moet voor iedereen mogelijk zijn. Soms brengen opleidingen extra kosten met zich mee, zoals reizen naar school of studiematerialen. Om inwoners met een laag inkomen te helpen, opent de provincie Groningen op 1 april 2026 opnieuw het Provinciaal Studiefonds.
Met het Studiefonds kunnen inwoners met een laag inkomen een vergoeding aanvragen voor reis- en/of studiekosten wanneer zij geen gebruik kunnen maken van andere regelingen. Het fonds is bedoeld voor mensen met een kleine portemonnee die graag willen investeren in hun toekomst en daarbij een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Vanaf deze aanvraagronde geldt een minimale reisafstand van 8 kilometer tussen huis en opleiding om in aanmerking te komen voor een reiskostenvergoeding. Daarnaast worden de inkomensgrenzen verhoogd naar 130% van het sociaal minimum.
Waarom dit fonds?
Het Studiefonds helpt financiële drempels te verlagen, zodat inwoners hun opleiding kunnen starten, voortzetten of afronden. Het fonds sluit aan bij de provinciale inzet om ontwikkeling en gelijke kansen te stimuleren.
Gedeputeerde Pascal Roemers benadrukt het belang hiervan: “Iedereen moet de kans krijgen om te leren en nieuwe stappen te zetten. Soms is een kleine bijdrage precies wat iemand nodig heeft om door te kunnen gaan. Met het Studiefonds maken we die stap voor meer inwoners bereikbaar.”
Aanvraag doen
Inwoners van de provincie Groningen, met uitzondering van de gemeente Groningen, die studiekosten hebben en geen gebruik kunnen maken van andere regelingen, kunnen een aanvraag doen.
Aanvragen kunnen vanaf 1 april 2026 worden ingediend via de website van de provincie voor het studiejaar 2026/2027.
