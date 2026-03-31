Provincie lanceert podcast Mooi Groningen  

GRONINGEN – In de nieuwe podcast Mooi Groningen gaat de provincie in gesprek over de kwaliteit van onze leefomgeving. Want allerlei ontwikkelingen vragen steeds meer ruimte, bijvoorbeeld voor wonen, klimaat en energie. Als we alle opgaven een plek willen geven, hebben we aan één provincie niet genoeg. Hoe maken we slimme keuzes? En: hoe houden we Groningen mooi? De eerste aflevering gaat over de vraag wat maakt dat de langste fietsbrug van Europa, de Pieter Smitbrug tussen Winschoten en Blauwestad, een typisch Gronings voorbeeld is van omgaan met ruimtelijke kwaliteit. De aflevering staat nu online www.provinciegroningen.nl/mooigroningen.
Groningen staat voor grote ruimtelijke opgaven, zoals woningbouw, energie, natuur, landbouw en bereikbaarheid. In de Omgevingsvisie ‘Dit is Groningen’ is vastgelegd dat ruimtelijke kwaliteit daarbij leidend is. De provincie wil bestaande kwaliteiten behouden en versterken, en nieuwe ontwikkelingen laten bijdragen aan hun omgeving. De podcast maakt dit uitgangspunt concreet door verhalen te vertellen over plekken die iedereen kent.
Toegankelijk
De provincie kiest bewust voor een podcast, omdat dit een laagdrempelige manier is om verdieping te bieden. Presentator Evelien Bouma spreekt met ontwerpers, beleidsmakers, bestuurders en mensen uit de praktijk. De gesprekken laten zien hoe afwegingen worden gemaakt, waarom keuzes soms ingewikkeld zijn en hoe deze keuzes het dagelijks leven raken. Gedeputeerde Pascal Roemers benadrukt het belang van kwaliteit: “De ruimte waarin we leven lijkt vanzelfsprekend, maar dat is ze niet. Met deze podcast laten we zien hoe we tot keuzes komen en hoe we Groningen mooi willen houden, ook voor toekomstige generaties.”
Inzicht via verhalen
‘Mooi Groningen’ geeft inzicht in de manier waarop de provincie samenwerkt met gemeenten, waterschappen, (landschaps-)architecten en andere partners. Door verhalen te delen over concrete plekken, ontstaat meer inzicht in de keuzes die nodig zijn om Groningen herkenbaar en leefbaar te houden.
Nu te beluisteren
Bron: Provincie Groningen