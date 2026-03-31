Provincie steunt 11 karakteristieke evenementen

GRONINGEN – De provincie Groningen ondersteunt dit jaar 11 karakteristieke evenementen. Deze evenementen passen bij het DNA van Groningen en dragen bij aan de bekendheid en aantrekkingskracht van de provincie.
De regeling was open van 24 november 2025 tot 1 februari 2026. Omdat er meer goede aanvragen binnenkwamen dan binnen het oorspronkelijke budget pasten, is het subsidieplafond verhoogd van € 300.000 naar € 312.507. Er geldt een maximum subsidie van € 35.000 per evenement.
Voorwaarden toekenning
Bij de beoordeling lette de provincie op vernieuwende elementen in de projectplannen, samenwerking met lokale ondernemers, vrijwilligers en organisaties, het aantrekken van bezoekers buiten de regio, het toepassen van verduurzamende maatregelen en cofinanciering door gemeenten.
De volgende evenementen ontvangen subsidie:
- Festival Bie Daip
- Tocht om de Noord
- Licht op Fraeylema
- Middeleeuws Ter Apel
- WinterWelVaart
- Pinksterfeesten Delfzijl
- Op Roakeldais
- Het Gronings ontzet
- IICH Groningen
- Slochter Vrijstaat Festival
- Straattheaterfestival Waterbei
Groeiend Gastvrij
De subsidie komt voort uit het Uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie 2024–2027 Groeiend Gastvrij ( PDF-bestand, 3 MB), waarmee de provincie werkt aan een sterk en aantrekkelijk aanbod op het gebied van cultuur, erfgoed en landschap voor bewoners en bezoekers.
Bron: Provincie Groningen