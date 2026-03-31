Repair Café Veendam wint Opnijprijs 2026

VEENDAM – De Opnijprijs is dé Groningse prijs voor circulaire buurtinitiatieven. Jaarlijks wordt deze uitgereikt aan een project dat zich op een bijzondere manier inzet voor hergebruik, repareren en duurzaamheid. De prijs, een initiatief van de Natuur en Milieufederatie Groningen, zet inspirerende voorbeelden in het zonnetje en moedigt anderen aan bewuster om te gaan met grondstoffen. Dit jaar gaat de Opnijprijs naar Repair Café Veendam: een initiatief dat repareren letterlijk naar de mensen toe brengt.

Van één plek naar heel Veendam

Wat begon als een maandelijks Repair Café op een vaste locatie in Buurthuis het Scheepskwartier, groeide uit tot een flexibel en circulair concept dat door heel Veendam reist. Waar de aanloop op één plek terugliep, werd gekozen voor een nieuwe aanpak: het Repair Café gaat nu langs bij verschillende buurt- en dorpshuizen en zelfs een basisschool, OBS Noorderbreedte.

De naaimachines en het gereedschap worden telkens verplaatst vanuit het ‘hoofdkwartier’ van het Repair Café: welzijnsorganisatie deBasis. De reparateurs nemen ook hun eigen gereedschap mee en zetten zich vrijwillig in om kapotte spullen een tweede leven te geven.

“Het mooiste is wanneer iets weer werkt en iemand tevreden naar huis gaat. Daar doen we het voor en we hopen dat we dit de komende jaren op nog meer plekken kunnen blijven doen,” zegt Paul Joosten, vrijwilliger van het Repair Café.

Repareren als verbindende kracht

Met acht betrokken vrijwilligers, van technische reparateurs tot naaisters, biedt Repair Café Veendam bewoners de mogelijkheid om dichtbij huis hun spullen te laten repareren. Daarmee wordt niet alleen afval verminderd, maar ontstaan ook nieuwe ontmoetingen in de wijk. Juist voor mensen die minder mobiel zijn, maakt deze aanpak het verschil: zij kunnen nu in hun eigen buurt terecht.

Daarnaast brengt het initiatief nieuwe energie. Sinds de uitbreiding naar meerdere locaties groeit het bereik snel en melden zich ook nieuwe vrijwilligers, waaronder mensen die (bijna) met pensioen zijn en op zoek zijn naar een zinvolle invulling van hun tijd. Binnen het collectief van deBasis Veendam krijgen zij een waardevolle plek.

Waarom deze winnaar?

De jury koos voor Repair Café Veendam vanwege de vernieuwende en toegankelijke invulling van het bestaande concept van een Repair Café. Door repareren naar bewoners toe te brengen, versterkt het Repair Café niet alleen de circulaire beweging, maar ook de sociale samenhang. Het initiatief laat zien dat duurzaamheid hand in hand gaat met ontmoeting, samenwerking en lokale betrokkenheid.

“We zijn ontzettend blij met deze prijs. Niet alleen om het bedrag, maar vooral omdat het ons helpt om meer mensen te bereiken en repareren nog zichtbaarder te maken in Veendam,” aldus Paul Joosten.

Blik op de toekomst

De komende jaren wil Repair Café Veendam nog meer locaties bij hun project betrekken, zodat uiteindelijk alle wijken in Veendam worden bereikt. Om dat te doen is er behoefte aan goede materialen. Daarom wordt het gewonnen prijzengeld geïnvesteerd in een nieuwe naaimachine.

Met het winnen van de Opnijprijs 2026 krijgt Repair Café Veendam de erkenning die het verdient. Het initiatief laat zien dat repareren niet alleen gaat over spullen, maar ook over mensen en dat de kracht van verandering begint in de eigen buurt.

Bron: Natuur- en Milieufederatie Groningen