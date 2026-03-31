Stichting Op de kloet’n kom’ ontvangt cheque ter waarde van € 500,

VRIESCHELOO – Stichting Op de kloet’n kom’ heeft onlangs een belangrijke financiële steun in de rug gekregen. Tijdens een officiële uitreiking door Rabobank ledenraad lid Nico Rookmaker ontving de stichting een Rabobank ledenraadcheque ter waarde van € 500,-.
De ledenraadcheques zijn een initiatief van de Rabobank en maken deel uit van het zogenaamde coöperatief dividend. Hiermee investeert de bank een deel van haar resultaat in de lokale samenleving door projecten te ondersteunen die een maatschappelijke impact maken.
Lokale betrokkenheid Het bedrag van € 500,- zal door de stichting worden ingezet voor het verbeteren van haar inlooppunt in Vriescheloo. De stichting, wiens naam ‘Op de kloet’n kom’ refereert aan het weer op de rit krijgen van zaken, ziet de cheque als een erkenning voor het werk dat zij verrichten binnen de gemeenschap.
“We zijn ontzettend blij met deze bijdrage,” aldus Deborah Wolfs-Fontijn voorzitter van de stichting. “Het stelt ons in staat om ons inlooppunt te verbeteren en daardoor onze impact te vergroten.”
Over Stichting Op de kloet’n kom’
Stichting Op de kloet’n kom’ bied korte termijn praktische en/of financiële (nood)hulp voor wie deze nodig is en lange termijn maatjes om geen gebruik (meer) te hoeven maken van deze noodhulp dit alles ondersteunt door lokale vrijwilligers.
Bron: René Weishaubt