Theatervoorstelling MMM.. Magisch Media Menu

STADSKANAAL – Op dinsdag 7 april om 11:00uur komt Theater Pannenkoek naar de Bibliotheek in Stadskanaal. Zij komen de voorstelling ‘MMM.. Magisch Media Menu spelen, een vrolijk muzikaal sprookje over de eerste 1000 dagen van een kind en de rol van media.
Wanneer kleine Tommie versteend achter zijn schermpje komt te zitten, moet er alle magie aan te pas komen om deze betovering te verbreken. Lukt het Paula en Plandino om samen met de kinderen alle ingrediënten te vinden en te creëren voor de zogenaamde levensoep om Tommie weer te “ontstenen“?
Praktische informatie
Locatie: Bibliotheek Stadskanaal
Datum: dinsdag 7 april
Tijd: 11:00 uur
Toegang: gratis
Voor meer informatie een aanmelden: www.groningsebibliotheken.nl/agenda/gemeente-stadskanaal
Bron: Valerie Kruijer