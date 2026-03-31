Tweede Pickleball Oldambt Open 2026

FINSTERWOLDE – De inschrijving voor het 2e Pickleball Oldambt Open, op zaterdag 25 april in de sporthal van MDC De Hardenberg te Finsterwolde, is open!



Pickleball is een wereldwijd snelgroeiende, dynamische racketsport, afkomstig uit Amerika,

waar nu ruim 5 miljoen spelers deze sport beoefenen en tevens grote toernooien- en een profcircuit is ontstaan.



Soms ontstaat van de nood een deugd. Met dreigende sluiting van het Multifunctioneel Sportcomplex MFC de Hardenberg, zouden vele sportverenigingen ten ziele gaan en worden opgeheven. Na redding door een burgerinitiatief kreeg het sporten en bewegen juist middels het openhouden van het sportcomplex een enorme boost. De reeds bestane tafeltennis vereniging Oldambt heeft zich ingespannen en gezocht naar mogelijkheden voor uitbreiding van het leden aantal.



De sport pickleball verspreidt zich de laatste jaren razendsnel over de hele wereld. Twee Jaar geleden is een kleine groep fanatiekelingen in Finsterwolde hier ook aan begonnen. Wat klein begon is nu een groeiende en bloeiende vereniging, die bijna uit zijn jasje groeit en wekelijks nieuwe leden binnen haalt.

Na een eerste editie, kleinschalig van opzet in 2025 heeft Pickleball Odambt gekozen voor een tweede editie in 2026 met een nieuwe toernooi opzet, Pickleball Odambt Open. Dit toernooi heeft dit jaar een internationaal karakter gekregen. Hiermee zijn er deelnemers uit meerdere Provincies in Nederland en Duitsland, met een totaal aantal inschrijvingen van ruim 60 deelnemers. (Mede mogelijk gemaakt door Interreg Deutschland-Nederland Projekt-Management Kleinprojektefonds)



Waarbij het in de eerste editie nog om een avondtoernooi ging is de organiserende vereniging Pickleball Oldambt hiervan afgestapt. Er is dit jaar bewust gekozen voor een dag toernooi, van 10 tot 16 uur. Gebleken is dat hier meer animo voor is, dit gelet op het aantal aanmeldingen vanuit het hele land en Duitsland.



Het open karakter qua opzet is deze keer ook net even anders. Normaal gesproken worden de toernooien in Nederland gespeeld in de categorieën Herendubbel, Damesdubbel en Mixdubbel op de niveau’s 3.0 (beginners), 3.5 (gemiddeld) en 4.0 (gevorderd). Het Oldambt Open onderscheidt zich hiervan zodat zowel heren als dames en mix teams tegen elkaar spelen op hun eigen niveau. Mede door deze aanpak zijn er zelfs top-10 spelers uit Nederland geïnteresseerd geraakt in het Pickleball Oldambt Open.

De organisatie heeft voor de opzet van dit toernooi nauwgezet contact met Nederlands top speler Noah Washington. Op uitnodiging van Washington heeft inmiddels ook Feijenoord trainer Robin van Persie kennis mogen maken met de sport Pickleball. De organisatie is nog druk bezig om Washington en Anouk van Hoek te strikken voor dit mooie evenement in Oldambt op zaterdag 25 april.

Bron: Pickleball Odambt