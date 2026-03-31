Verdachte bedreiging aangehouden

WESTERWOLDE – Vanmorgen is in de gemeente Westerwolde een verdachte van bedreiging aangehouden.
In de woning van de verdachte is een CO2 wapen met munitie aangetroffen. Dit is in beslag genomen voor het onderzoek.
De aanhouding is mogelijk het gevolg van de oproep van maandag, waarbij de politie getuigen van een bedreiging van een fietser op de Middenweg in Blijham verzocht zich te melden. Dit gebeurde op 26 maart 2026 omstreeks 16:30 uur. Hierbij werd gebruik gemaakt van een vuurwapen of daarop gelijkend voorwerp.