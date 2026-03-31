Vrijwilligers gezocht voor Out! Oldambt 2026

OLDAMBT – Op 9, 10 en 11 oktober vindt Out! Oldambt plaats in Winschoten. Een feestelijk en open evenement voor iedereen in Oost Groningen. Of je nu uit Oldambt komt of van daarbuiten, je bent van harte welkom. Jong of oud, groot of klein, het maakt niet uit. We maken er samen een prachtig weekend van!
Vooraf gaan we Out! Oldambt promoten met kleine evenementen in andere gemeenten in Oost Groningen.
Het programma is nog volop in ontwikkeling maar denk aan een knallende opening op vrijdag, een gezellig festival in het centrum op zaterdag en een culturele dag in de Klinker op zondag.
En daar hebben we jou bij nodig!
We zoeken enthousiaste vrijwilligers die willen helpen in de voorbereiding
Tijdens het weekend willen meedoen en ondersteunen
Praktisch, creatief, muzikaal of gewoon handig zijn
Vooral willen doen waar je blij van wordt
Veel of weinig tijd, alle hulp is welkom.
Denk je dat dit mooie evenement bij je past en wil je meedoen?
Mail je gegevens naar info@outoldambt.nl
We nemen zo snel mogelijk contact met je op. Want samen maken we een fantastisch feest van Out! Oldambt.
