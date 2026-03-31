ANLOO, SCHIPBORG – Kom op zondag 12 april vroeg uit de veren voor een vroege ochtendwandeling door De Strubben.
U gaat langs de in nevel gehulde grillige bomenkransen van de strubben, over middeleeuwse karrensporen, langs vliegdennen en grafheuvels. Onderweg stoppen we bij een hunebed met zeer bijzondere korstmossen.
Vanwege de unieke concentratie van archeologische monumenten en historische sporen wordt De Strubben-Kniphorstbosch wel eens ‘het Pompeï van Drenthe’ genoemd. De bundel aan karresporen laten zien dat vele reizigers van Coevorden naar Groningen en v.v. in het verleden langs deze route getrokken moeten zijn.
De wandeling is van 8:00 tot 10:30 uur, start is vanaf de NP Parkeerplaats De Strubben – Kniphorstbosch.
Deelname is gratis, na afloop van de excursie heeft u de gelegenheid een vrijwillige bijdrage te geven voor het Fonds Drentsche Aa.
Bron: NP Drentsche Aa