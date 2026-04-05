Brandweer Winschoten zevende bij de provinciale brandweervaardigheidstoets in Nijkerk

WINSCHOTEN, NIJKERK – Een ploeg van brandweer Winschoten heeft zaterdag deelgenomen aan de provinciale brandweervaardigheidstoets in de klasse brandbestrijding in Nijkerk. Met hun inzet hebben zij een 7e plaats behaald.
Scenario volgens het ABWC : Bij een aannemersbedrijf zijn twee medewerkers aan het werk. Op het buitenterrein is een medewerker aan het opruimen en binnen is zijn collega bezig met werkzaamheden. De collega binnen merkt op dat er benden brand is ontstaan en kan niet meer naar buiten. Hij belt de brandweer dat er rookontwikkeling is in de timmerhal. De werknemer die buiten afvalhout aan het verbranden is merkt niks op en weet ook niet dat de brandweer is gebeld. Zodra de brandweer aankomt blokkeert de medewerker de inrit met een heftruck en is verbaasd dat de brandweer is gebeld voor het verbranden van afvalhout. Direct daarna wordt er van binnen om hulp geroepen. In de hal op de begane grond is brand ontstaan in een machine en dit is uitgebreid in de afzuiginstallatie die zich bevind aan de achterzijde van het pand.
Uitslag: 1e Beusichem, 2e Aalten, 3e Hattem, 4e De Valk, 5e Kootwijkerbroek-2, 6e Lichtenvoorde, 7e Winschoten, 8e Lunteren, 9e Rutten en 10e Varik.
Bron en foto's: Chris Kranenborg