Brandweer Winschoten zevende bij de provinciale brandweervaardigheidstoets in Nijkerk

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 5 april 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG VRIJ VEEL WIND | ZON OP KOMST

Na de harde wind van vannacht blijft het vandaag flink waaien met gemiddeld windkracht 5 en vlagen van 50 tot 60 kpu per uur. Het klaart gaandeweg de dag een beetje op, maar door de westenwind wordt de lucht onstabiel en er zullen vanmiddag daardoor enkele buien ontstaan. De temperatuur schommelt vanmiddag rond de 12 graden maar door de wind voelt het vaak wat kouder aan.

Vanavond kan er daarna ook nog een enkele bui vallen maar het wordt vrij helder en de wind neemt af. Vannacht wordt het daarna rustig en koud met een minimumtemperatuur rond 2 graden en kans op lichte vorst aan de grond. Overdag is het morgen zonnig met wat kleine stapelwolken. Zwakke veranderlijke wind morgen: maximum opnieuw rond 12 graden.

Dinsdag en woensdag is het vrijwel onbewolkt en ook dan is er ’s nachts kans op vorst aan de grond. Dus ’s ochtendsvroeg is het die dagen fris maar in de middag wordt het dinsdag 14, en woensdag 16 of 17 graden. Vanaf donderdag is er weer wat meer bewolking en mogelijk valt er dan een enkele bui. Maara veel wind is er ook dan niet. Na vandaag is het dus kalm en een aangenaam lenteweer.