Gezelligheid bij paasvuur Rhederbrug

BELLINGWOLDE, RHEDERBRUG – Vanavond stak de jeugd met fakkels de paasbult bij de Rhederbrug aan.
Vanavond was er ook bij de Rhederbrug een paasvuur. Dit werd georganiseerd door Plaatselijk Belang Rhederbrug. De vrijwilligers hebben zich er weer voor ingezet om er een leuke eerste Paasdag van te maken.
Vanmiddag mochten kinderen in het Sandjerpark paaseieren zoeken. Vanavond verzamelden ze zich, samen met hun ouders, op de parkeerplaats bij het buurthuis. Daar werden lampionnen en fakkels verkocht.
Om half acht vertrok de fakkeloptocht richting de paasbult aan de Vonkslaan, om daar onder het genot van een hapje en drankje te genieten van het paasvuur.
Foto’s: Jan Glazenburg