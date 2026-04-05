Inschrijving Klaverblad Open bij LTC Oude Pekela geopend

OUDE PEKELA – Van zaterdag 30 mei tot en met zondag 7 juni 2026 organiseert tennisvereniging LTC Oude Pekela opnieuw haar jaarlijkse Klaverblad Open Toernooi. Het evenement is een vaste waarde op de tenniskalender in Oost-Groningen en biedt zowel recreatieve als prestatiegerichte tennissers de kans om in actie te komen. Dames en heren kunnen zich inschrijven voor diverse enkel- en dubbelcategorieën.
Het toernooi trekt traditiegetrouw spelers uit meerdere provincies en staat in de regio bekend om een combinatie van competitie en een gezellige sfeer. De organisatie laat weten dat de voorbereidingen in volle gang zijn. De banen liggen klaar en dankzij de steun van hoofdsponsor Klaverblad Verzekeringen zijn er ook dit jaar goede faciliteiten voor deelnemers en bezoekers.
Op zaterdag 6 en zondag 7 juni vinden de finales plaats, waarbij de beslissende wedstrijden in de verschillende categorieën worden gespeeld. De organisatie verwacht wederom een goede toestroom van toeschouwers.
LTC Oude Pekela nodigt tennisliefhebbers uit om zich in te schrijven of het toernooi als bezoeker bij te wonen. Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk woensdag 20 mei 00.00 uur via mijnknltb.toernooi.nl. Omdat er een maximaal aantal deelnemers per categorie geldt, wordt tijdige aanmelding geadviseerd.
Bron: Lars Pinkster