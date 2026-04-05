JazzProSessies: Fado meets Jazz in Theater vanBeresteyn

VEENDAM – Zondagmiddag 12 april 2026 staat de foyer van theater vanBeresteyn in het teken van een bijzondere muzikale ontmoeting tijdens de JazzProSessies. Onder de titel Fado meets Jazz brengen vier bevlogen musici een sfeervolle middag waarin Portugese melancholie en jazzimprovisatie samenkomen.
De JazzProSessies vormen een initiatief waarbij lokale musici wekelijks jazzgeoriënteerde concerten organiseren. Deze editie belooft een unieke ervaring te worden, waarin emotie, interactie en muzikale vrijheid centraal staan.
Voor Fado meets Jazz bundelen gitarist Job Posthuma, contrabassist Frank Fiedler, zangeres Lucia Magalhaes en drummer Dennis Elderman hun krachten. Samen laten zij horen hoe de weemoed en passie van de Portugese fado naadloos kunnen versmelten met de rijke traditie van jazzstandards.
Job Posthuma, een bevlogen jazzgitarist uit Groningen, staat bekend om zijn frisse en avontuurlijke speelstijl. Met zijn gevoel voor groove en interactie weet hij elk optreden tot leven te brengen.
Frank Fiedler, ook wel “Frank the bassman” genoemd, is een internationaal gelauwerde Duitse bassist en vijfvoudig winnaar van de Duitse Jazz Award. Zijn elegante en melodieuze spel beweegt zich moeiteloos tussen verschillende genres en maakt hem tot een van Europa’s meest gerespecteerde bassisten.
Lucia Magalhaes is een veelbelovende jazzvocalist uit Portugal, momenteel studerend aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen. Met haar warme, expressieve stem verbindt zij jazz met Portugese tradities, waarbij elk nummer een intens en oprecht verhaal vertelt.
Dennis Elderman is een veelzijdige drummer uit Groningen die met zijn energieke en smaakvolle spel samenwerkt met uiteenlopende artiesten. Daarnaast draagt hij als docent zijn passie voor muziek over aan nieuwe generaties.
Na afloop van het concert wordt het podium vrijgemaakt voor een jam sessie, waarbij andere professionals en toptalenten van het conservatorium worden uitgenodigd om mee te spelen. Hiermee krijgt de middag een open en dynamisch vervolg waarin ontmoeting en improvisatie centraal staan.
Datum: Zondag 12 april 2025
Aanvang: 15.00 uur
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
