Jeugd steekt paasbult de Maten in brand

TER APEL, DE MATEN – Zondagavond werd in de Maten de paasbult door de jeugd in lichterlaaie gezet.
Ook dit jaar zorgde Plaatselijkbelang de Maten op een perceel bij de kruising Moersloot-Roswinkelermarke voor een paasbult. Een grote groep kinderen, begeleid door ouders, opa’s en oma’s, verzamelde zich bij dorpshuis de Vluchtweide. Daar werden fakkels uitgedeeld. In optocht, begeleid door de Ter Apeler Harmonie, liepen ze naar de paasbult, waar ze door veel toeschouwers werden opgewacht.
Na een luid signaal werden alle fakkels op de paasbult gegooid, waarna deze al snel, mede door de harde wind, in brand vloog.
Foto’s: Gerda Boeijing