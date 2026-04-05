Kinderen beleven Paasverhaal tijdens zonnig voorjaarsfeest in Finsterwolde

FINSTERWOLDE – Op een zonovergoten zaterdagmiddag verandert de graanschuur in Finsterwolde in een spetterend decor van het Paasverhaal. Kinderen rennen verkleed over het terrein, ontmoeten bijbelse figuren en speuren naar “de Schat van Pasen”.

Terwijl ouders ontspannen toekijken met koffie en thee, ontdekken de kinderen een wereld vol knutselen, buitenspellen en vrolijk springen op het springkussen. Af en toe klinken gelach en geroezemoes tussen popcorn en limonade, met als smakelijke afsluiter hamburgers voor iedereen.

Van verdriet naar hoop

De speurtocht is het hart van de middag. Over het hele terrein staan personages uit het Paasverhaal, ieder met een eigen verhaal.

Aan de rand van het terrein zit Petrus. Zijn schouders hangen, zijn blik is op de grond gericht. Kinderen komen om hem heen zitten. Zacht zegt hij: “Ik ben zo verdrietig… ik heb Jezus in de steek gelaten…” Zijn stem trilt. “Ik weet niet meer wat ik moet doen, misschien ga ik maar weer vissen.”

Even later staan de kinderen oog in oog met een Romeinse hoofdman. Groot en indrukwekkend, maar zijn stem breekt als hij vertelt: “Wij schopten, sloegen en bespuugden Hem, en Hij deed niets terug. Toen werd het drie uur pikkedonker… ik zag niets meer.”

Hij kijkt de kinderen aan. “Toen besefte ik dat Hij echt de Zoon van God was. Ik vond de schat in Jezus, maar verloor die ook weer… want ik was degene die Hem heeft vermoord.”

Het spel verandert hier in iets dat kinderen écht raakt. Dan, aan het einde van de tocht, gebeurt iets wonderlijks.

Bij het lege graf staat Maria Magdalena, stralend en vol verwondering. “Het graf was leeg… en Hij riep mijn naam: ‘Maria!’” Haar ogen glinsteren. “Ik zag de wonden in Zijn handen en mocht ze aanraken. Ik zag Hem echt!”

Het verhaal eindigt niet bij de dood, maar begint opnieuw. “Jezus is mijn redder,” vertelt ze, “en Hij heeft beloofd terug te komen. Dan zal er geen oorlog of pesten zijn, alleen liefde. Daar wacht ik op.”

Spelenderwijs ontdekken

Tussen al het luisteren door is er tijd voor plezier. Kinderen versieren schatkistjes, aaien pasgeboren lammetjes en kuikentjes, en rennen samen over het erf. Gelach en vrolijkheid vullen de lucht.

Aan het einde van de middag komt iedereen samen voor een maaltijd. Terwijl de zon langzaam ondergaat, wordt er nagepraat, gelachen en opgeruimd. Een dag vol verhalen, spel en verwondering blijft nog lang nazinderen.

Bron en foto’s: Joshua Noteboom