DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Nortmoor

De 15-jarige jongen uit Nortmoor die sinds 21 maart 2026 werd vermist is terecht. Hij verliet 21 maart de plaatselijke jeugdinrichting en keerde niet meer terug. Zijn mobiele telefoon stond sinds 25 maart uit. Er zijn meerdere zoekpogingen gedaan. Gisteren werd hij in Leer aangetroffen. Hij is in goede gezondheid aan zijn verzorgers overgedragen. De politie heeft op dit moment geen aanwijzingen dat er strafbare feiten zijn gepleegd.

Haren

Vannacht is rond 4:44 uur in een tuinhuisje aan de Damwildweg nabij Kasteel Dankern in Haren brand uitgebroken. Een bewoner werd gealarmeerd door de rooklucht en ontdekte dat het tuinhuisje volledig in vlammen stond. Het tuinhuisje werd volledig door de brand verwoest. De vlammen sloegen ook over naar een aangrenzende heg, die over een lengte van enkele meters beschadigd raakte. Een vakantiehuis liep eveneens schade op; onder andere aan de gevel, diverse ramen en een serre. Ook de ramen van een naburig gebouw raakten beschadigd. De brandweer had de brand snel onder controle. Er zijn geen slachtoffers. De omvang van de schade en de oorzaak van de brand zijn momenteel onbekend. Er is een onderzoek ingesteld.

Walchum

Gisteravond is om 21.30 uur brand in een werkplaats bij een garage aan de Im Tannensand uitgebroken.

Toen de brandweer arriveerde, stond de ruimte al volledig in brand. Dankzij het snelle optreden van de brandweerlieden kon de brand zich niet verspreiden naar het aangrenzende woonhuis. Een naastgelegen garage raakte echter beschadigd door de hitte. Ook sloegen de vlammen kortstondig door het dak van de getroffen garage. Er raakte niemand gewond. De geschatte schade bedraagt ​​circa € 40.000. De oorzaak van de brand wordt momenteel onderzocht. De plaats van het incident is afgezet.

Meppen

Tussen zaterdag 03.00 uur en afgelopen middernacht is bij een autogarage aan de Am Kabelkran in Meppen ingebroken. De daders verschaften zich toegang tot de werkplaats en de verkoopruimte. Deze ruimtes werden doorzocht. Het is niet bekend wat er is gestolen en hoe groot de schade is. Getuigen worden verzocht contact met de politie van Meppen op te nemen via 05931/9490.

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland