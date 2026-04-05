Lenteconcert Helene Neijmeijer & “Veur de Wind”

VALTHERMOND – Een gezellig zaterdagavondje uit in het intieme, kleinschalige Theater van Pand 405 Music, Expo & Art, daar waar gemoedelijkheid en persoonlijk contact nog telt!
Harm Tabak (zang en gitaar) en Eltje Doddema (zang en keyboard) vormen samen het duo “Veur De Wind”. In een sfeervol programma, met Helene Neijmeijer (singer/songwriter), wordt getrakteerd op prachtige solo’s en duetten. Diverse genres passeren de revue, zoals: Country, Pop, Rock maar ook het Gronings- en Nederlandstalige lied zal niet ontbreken.
En . . . er kan gedanst worden !
Wanneer:
zaterdag 11 april 2025 om 20.00 uur.
Gastvrij ontvangst van 19.20 uur – 19.50 uur, Start concert 20.00 uur
Reserveren noodzakelijk !
https://heleneneijmeijer.nl/bestel-kaarten/
music@heleneneijmeijer.nl of 0599 – 20 20 34
Open Kunst inloopmiddag op zondag 19 april (13.00 uur tot 17.00 uur)
Deze inloopmiddag is georganiseerd n.a.v. van de doorlopende expositie Leathercraft by Sator. Kunst van de eigenzinnige en bevlogen designer Peter Satoor de Rootas. Het betreft een bijzondere Leder-expositie van kunstzinnig bewerkt leer, zoals: sieraden, tassen, schilderijen, riemen, hoesjes en zelfs uw viervoeter wordt niet vergeten . . .
Aanvullend:
Ton Pander runt samen met Mirella Satoor de Rootas “Atelier Nexus” in Valthermond. Saillant detail, Mirella is de zus van Peter Satoor de Rootas. In de expositie is een selectie opgenomen van de mooiste Batik kunstwerken, die Ton voor zijn bedrijf “Surya Art” ooit gekocht heeft van gerenommeerde kunstenaars in Indonesië. Batik is een eeuwenoude kunst waarmee fijne stoffen beschilderd worden door uitsparingstechnieken met was.
U bent welkom volgens afspraak:
info@pand405.nl 0599 – 20 20 34.
Kort overzichtje !
Pand 405 Music, Expo & Art
Zuiderdiep 405
7876 AW Valthermond
www.Pand405.nl
Bron: Helene Neijmeijer