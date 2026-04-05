Veel publiek bij paasvuur in Sellingerbeetse

SELLINGERBEETSE – Vanavond werd de paasbult aan de Beetserweg in Sellingberbeetse in brand gestoken.
Even leek het of het paasvuur in Sellingerbeetse vanwege de harde wind niet door kon gaan, maar een opgeluchte voorzitter Harm Rotgers van buurtvereniging Sellingen vertelde dat ze het na de regen van vanmiddag wel aandurfden de paasbult in brand te steken.
Vanavond kwamen er zo’n 500 bezoekers op af. Samen met twee paashazen liepen kinderen en ouders met brandende fakkels naar de paasbult aan de Beetserweg. Nadat iedereen zich had verzameld, werden de fakkels op de berg takken gegooid. In een mum van tijd zat de brand er goed in!
Johannes Velthuis maakte hiervan de onderstaande reportage.