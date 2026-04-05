Winnaars Fit20 Wintercompetitie van LTC Oude Pekela bekend

OUDE PEKELA – Tennisvereniging LTC Oude Pekela heeft met succes haar Fit20 Wintercompetitie afgerond.
Na maanden van sportieve en fanatieke wedstrijden op het tennispark aan de Raadhuislaan, zijn de winnaars in de verschillende poules bekend. In de A-poule wisten Ramon en Jakob Aukes de eindzege te bemachtigen. De eerste plaats in de B-poule ging naar Ronald Levenga en Alwin Geurtsen. In de C-poule waren Bert Bots en Wian Schoeman het sterkste duo.
Dankzij de competitiesponsor, Fit20, is er voor de winnaars een bijzondere prijs beschikbaar gesteld. Alle drie de winnende duo’s ontvangen een maand lang gratis training in duo-vorm, ter waarde van € 160,- per duo.
LTC Oude Pekela bedankt de sponsor voor deze gift en feliciteert de winnaars met hun sportieve prestatie. Met de afronding van deze competitie maakt de tennisvereniging zich inmiddels op voor het zomerseizoen.
Bron: Lars Pinkster