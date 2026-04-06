Dorpsvereniging zoekt nog een aantal vrijwilligers voor zwerfvuilactie Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – In het kader van “Nederland Schoon” organiseert de Dorpsvereniging Vlagtwedde opnieuw een zwerfvuilactie. Deze opruimactie zal worden gehouden op vrijdagavond 10 april van 18.30 tot ca. 20.30 uur.
Nu wil het feit dat er nog niet voldoende medewerkers zijn om vrijdagavond a.s. alle routes binnen het dorp op een goede manier te bemensen. Daarom dan ook nogmaals een oproep aan iedereen die nog een uurtje over heeft voor het opruimen van zwerfafval binnen het dorp en directe omgeving daarbij te helpen. De actie start om 18.30 uur bij MFA ‘t Aambeeld. De opgavetermijn is verlengd tot en met woensdag 8 april.
Leerkrachten en leerlingen van beide basisscholen in het dorp, alsmede de kinderopvang van KiWi, zullen voorafgaand aan deze schoonmaakactie extra aandacht besteden aan het fenomeen zwerfafval. Ook gaan zij vrijdag 10 april overdag al daadwerkelijk aan de slag met het opruimen van zwerfvuil binnen een (klein) deel van Vlagtwedde. Ook zij kunnen enige hulp en begeleiding gebruiken.
Opgave voor hulp bij deze actie kan gebeuren via het mailadres info@dorpsverenigingvlagtwedde.nl of bij een van de bestuursleden van de Dorpsvereniging. Telefonisch is dit mogelijk via 0599 – 312648 (Harm Jan Pleiter). Het te gebruiken opruimmateriaal zal door de gemeente Westerwolde beschikbaar worden gesteld, maar zelf materiaal meenemen wordt natuurlijk op prijs gesteld.
Het motto van deze actie van de Dorpsvereniging Vlagtwedde is: “Zwerfvuil, dat pakken we samen op …….” Doet u ook mee ?
Bron: HJ Pleiter