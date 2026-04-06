Fianna en Evelyn uit Winschoten succesvol bij 8e meisjesdamtoernooi in Heerde

HEERDE, WINSCHOTEN – Damclub Winschoten was zaterdag 4 april met een grote delegatie afgereisd naar MFC “De Heerd” in het Gelderse Heerde, namelijk de meisjes Fianna en Evelyn die deelnamen aan het 8e meisjesdamtoernooi en tevens Leo en Lily Boersbroek die als ouders van Evelyn deelnamen aan het oudertoernooi als bijprogramma. Het meisjesdamtoernooi had deze editie een recordaantal deelneemsters en aan het oudertoernooi namen 12 ouders deel.

8e meisjesdamtoernooi

Het 8e meisjesdamtoernooi, werd georganiseerd door de “De Droomdamsters”, waarbij de organisatie deze editie bestond uit de ambassadeurs Elise Schouten en Yulia Bintsarovska. Zainal Palmans begeleide daarbij het oudertoernooi. Na de openingsspeech van Elise Schouten begonnen de 48 deelneemsters even na 11:00 uur aan 7 ronden “Zwitsers systeem” onder een speeltempo van ongeveer 30 minuten per ronde. De eerste ronde kwam tot stand volgens loting, waarna vanaf de 2e ronde de computer deze rol overnam.



In principe speelden de meisjes, na elke ronde, met een gelijk aantal punten tegen elkaar, daarbij fungeerde Yulia Bintsarovska hierbij als “tafelarbiter” en Zainal Palmans plaatste alle resultaten op toernooibase. Voordeel hiervan was dat belangstellenden en het “thuisfront” de uitslagen en standen eveneens kon inzien. Viviënne Meijer uit Rijnsburg legde beslag op de eerste plaats, Galadriël Jansen uit Hoogeveen werd tweede en derde Lotte Potgieter uit Westerhaar. De deelneemsters waren onderverdeeld in 9 leeftijdscategorieën. De nummer 1 in elke leeftijdscategorie werd beloond met een beker, de overige speelsters met een medaille. Alle deelnemers, van beide toernooien, ontvingen trouwens nog een aandenken.

Het volgende en 9e meisjesdamtoernooi vindt plaats op zaterdag 20 juni in Rijnsburg, met eveneens een oudertoernooi.

Fianna en Evelyn

Damclub Winschoten was bij het meisjestoernooi vertegenwoordigd door Fianna en Evelyn uit Winschoten waarbij beide meisjes uitstekend voor de dag kwamen met een goede score van 8 punten uit 7 partijen. In de eindrangschikking legde de 12-jarige Fianna beslag op de 16e plaats en de 10-jarige Evelyn werd 19e. De zogenaamde weerstandspunten gaven hierbij de doorslag. Een wedstrijd tegen een hogergeplaatste speler levert namelijk meer weerstandspunten op.

Ouder toernooi

In navolging van vorig jaar in Drachten werd in Heerde, als bijprogramma, wederom een zogenaamd “oudertoernooi” georganiseerd, waar een 12-tal ouders aan deelnamen.

Dit zijn de ouders van deelnemende meisjes die geen ratingpunten achter hun naam hebben staan. Het toernooi omvatte 6 ronden zogenaamd “Zwitsers systeem”, waarbij Anton Huibers sr. uit Lunteren de titel voor zich opeiste, met als goede tweede Kevin Jansen uit Hoogeveen. Derde werd Erwin van Santen eveneens uit Hoogeveen. De ouders van Evelyn maakten zaterdag hun debuut en speelden een goed toernooi, waarbij Leo Boersbroek beslag legde op de 6e plaats en Lily Boersbroek 10e werd.

“Droomdamsters”

“De Droomdamsters” is een online damvereniging van de KNDB en is in 2021 opgericht om het dammen onder meisjes en vrouwen te promoten en te versterken in Nederland.

Wat ooit begon als een bescheiden toernooi is onderhand uitgegroeid als een volwassen toernooi met nu een recordaantal van 48 deelneemsters in de leeftijd van 6 t/m 17 jaar.

Om in te stappen is het toernooi laagdrempelig gehouden door de klok in eerste instantie achterwege te laten en vanaf 6 jaar kan worden deelgenomen. De plaatselijke damclub verzorgd vervolgens het onderkomen met borden en schijven. In Heerde was dat Damclub Ons Genoegen uit Wapenveld.

Bron: Geert Lubberink