Honderden bezoekers bij paasvuur in Sellingerbeetse

SELLINGERBEETSE — In Sellingerbeetse is op eerste paasdag het traditionele paasvuur ontstoken. Ondanks harde wind eerder op de dag ging het vuur uiteindelijk toch door. Honderden bezoekers kwamen af op de fakkeloptocht en het aansteken van de bult.
Volgens voorzitter van de buurtvereniging Harm Rotgers was het lange tijd onzeker of het vuur door kon gaan. “Het was vandaag wel spannend, met de harde wind en het bos erachter. Maar na een bui regen durfden we het aan.”
Het paasvuur is al decennialang een vaste traditie in het dorp en trekt ieder jaar veel bezoekers uit de regio. Volgens de organisatie komen er gemiddeld zo’n vier- tot vijfhonderd mensen op af.
Voor bezoekers draait het vooral om de sfeer en het samenzijn. Terwijl kinderen met fakkels het vuur ontsteken, verzamelen inwoners zich rondom de bult. Voor de jongste bezoekers lopen er paashazen rond en worden er snoepjes uitgedeeld.
De organisatie kijkt tevreden terug op de avond. “Dit gebeurt hier al zo’n 50 tot 60 jaar en blijft elk jaar bijzonder,” aldus Rotgers.
Malou Vos