Hypnotiserende filmervaring Sound of Falling te zien in Filmhuis

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 6 april 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

RUSTIG EN ZONNIG | TWEE KOUDE NACHTEN

De rust is teruggekeerd want er is vandaag een sterk hogedrkgebied boven ons land, en morgen de Wadden en Noord-Duitsland. Het is vannacht al heel kalm geworden en de hele dg is er ook maar weinig wind. Het is ook erg zonnig, hooguit is er wat lichte sluierbewolking en er onstaan wellicht ook een paar kleine stapewolken. De maximumtemperatuur is vanmiddag zo’n 13 graden en later vanavond koelt het ook weer snel af: minimumtemperatuur vannacht rond +1 en een paar graden vorst aan de grond.

Morgen begint dus weer koud maar het is ook morgen een heel mooie lentedag met veel zon. De maximumtemperatuur voor morgen is 13 a 14 graden, de wind wordt zwak tot matig uit het oosten (windkracht 2 tot 3).

Woensdag en donderdag ligt dat hogedrukgebied boven Noorwegen en Zweden. Dat geeft nog vrij veel zon maar ook wat wolkenvelden en in de loop van donderdag is er ook kans op enkele regenbuien. Maximum die dagen rond 17 graden en woensdagnacht nog kans op vorst aan grond. Vrijdag en volgend weekend is het meestal weer droog. Vrijdag is het ongeveer 15 graden, volgend weekend zo’n 16 tot 19 graden.