Hypnotiserende filmervaring Sound of Falling te zien in Filmhuis

VEENDAM – Op maandag 13 april vertoont Filmhuis vanBeresteyn de internationaal geprezen film Sound of Falling, een indrukwekkend en gelaagd drama van regisseur Mascha Schilinski. Deze bijzondere film vraagt de volledige aandacht van de kijker en beloont die met een diep emotionele en visueel betoverende ervaring.
Sound of Falling speelt zich af op een afgelegen boerderij in de Duitse Altmark, waar vier meisjes uit verschillende tijdsperiodes, Alma (1910), Erika (1940), Angelika (1980) en Lenka (2020), opgroeien binnen dezelfde muren. Hoewel ze decennia van elkaar gescheiden zijn, raken hun levens op mysterieuze wijze met elkaar verweven. Echo’s van het verleden klinken door in hun heden en brengen verborgen angsten, trauma’s en geheimen naar de oppervlakte.
De film verweeft vier indringende levensverhalen: Alma ontdekt dat ze is vernoemd naar haar overleden zus en vreest hetzelfde lot, Erika ontwikkelt een gevaarlijke fascinatie voor haar gehandicapte oom, Angelika worstelt met een instabiele thuissituatie en haar eigen existentiële gevoelens, en Lenka zoekt haar plek binnen een ogenschijnlijk veilige maar complexe familie. Wanneer een tragische gebeurtenis zich herhaalt, vervagen de grenzen tussen verleden en heden op beklemmende wijze.
Sound of Falling werd bekroond met de Juryprijs in Cannes en kreeg internationale lof voor zijn droomachtige cinematografie, het subtiele spel en het intrigerende sounddesign.
De pers is unaniem lovend:
NRC noemt het “de must-see artfilm van dit moment”.
Datum: Maandag 13 april 2026
Aanvang: 19.30 uur
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
