Kom naar het boswachtersspreekuur in het Drentsche Aa Bezoekerscentrum

DEURZE – Nationaal Park Drentsche Aa organiseert in samenwerking met Staatsbosbeheer een boswachtersspreekuur! Boswachters Jolijn Meier en Linde Veldhoen zitten in de mei- en herfstvakantie op woensdagmiddag in het bezoekerscentrum van Nationaal Park Drentsche Aa in Deurze klaar voor vragen en verhalen.
Als boswachter hebben zij een heleboel natuurschatten verzameld. Schedels, geweien, vogelnestjes, veertjes, noem maar op. Tussen 14:00 uur en 16:00 uur kan je langskomen om dit te bekijken. Misschien heb je zelf ook natuurschatten gevonden. Neem ze mee en laat jouw vondst zien! Grijp je kans en stel je vragen over de natuur aan de boswachter.
In de meivakantie zijn er twee boswachtersspreekuren, op woensdag 29 april en woensdag 6 mei. Het is een doorlopende inloop tussen 14:00 en 16:00 uur.In de herfstvakantie is het boswachtersspreekuur op woensdag 14 oktober.
