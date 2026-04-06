DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Haren
Gisteren is tussen 17.30 en 20.00 uur bij het vakantiepark Schloss Dankern aan de Illtis weg in Haren ingebroken. De daders verschaften zich via een terrasdeur toegang tot een vakantiewoning, achter op het terrein. Er is geld en tabak gestolen. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Meppen 05931/9490.
Meppen
Op woensdag 2 april vond rond 14:15 uur in een appartementencomplex aan de Hafenstraße in Meppen een ongebruikelijk incident plaats. Een nog onbekende vrouw drong het appartement van een 82-jarige man binnen . Bij het zien van de bewoner vluchtte ze direct het appartement uit. Volgens de huidige informatie is er niets gestolen en is er ook geen schade aan eigendommen. De vrouw wordt als volgt omschreven:
- circa 40 jaar oud
- Midden-Europees uiterlijk
- blond, schouderlang haar
- draagt geen bril
De politie onderzoekt momenteel een mogelijke link met een eerder gemelde inbraak in hetzelfde gebouw. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie in Meppen op 05931/9490.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland