Nieuwe ledenwervingscampagne Lethe Stroomt

LETHE, BELLINGWOLDE – Lethe Stroomt is een nieuwe ledenwervingscampagne gestart.

Lethe Stroomt is een lokale energiecoöperatie (UA), opgericht door bewoners van de Lethe, Bellingwolde. Ze willen dat duurzame energie niet alleen goed is voor het klimaat, maar ook voor de gemeenschap. Daarom zetten ze zich in voor lokaal eigendom van zonneparken in Westerwolde, zoals het zonnepark aan de Veendijk bij de Lethe.

Lethe Stroomt werkt zonder winstoogmerk: inkomsten worden ingezet voor nieuwe projecten, verduurzaming van de omgeving en lagere energiekosten voor leden van ons. De gemeente Westerwolde is akkoord met de afspraken voor deelname aan het zonneproject Veendijk, zoals gemaakt tussen ontwikkelaar Novar en Lethe Stroomt.



Ze richtten zich in eerste instantie op minimaal 100 leden uit Bellingwolde en omgeving, om aan te tonen dat er lokaal draagvlak was en in aanmerking te komen voor subsidie. Dat zou de mogelijkheid geven op inkomen uit het project Veendijk en de mogelijkheid te investeren in andere projecten en korting op energieprijzen voor leden. Door de gezamenlijke inkoop van groene stroom bij de Groningse coöperatieve energieleverancier, Energie voor Ons, zouden ze, zonder winstoogmerk, scherpe tarieven kunnen bedingen voor leden, wat zou leiden tot een lagere energierekening, met winst voor lokaal initiatief.

Lethe Stroomt dacht tot voor kort alles voor elkaar te hebben, totdat de RVO ( Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) liet weten, dat ze voor een tweede 0,5 Megawatt eigendom op het zonnepark aan de Veendijk te Bellingwolde nog eens 100 extra nieuwe leden moeten werven. Dat moet gebeuren om de SCE subsidie (Subsidieregeling Cooperatieve Energieopwekking) zeker te stellen. Daarom zijn ze een nieuwe ledenwervingscampagne gestart. Ze moeten naar de 200 leden, zo blijkt uit een bericht van subsidieverstrekker RVO.

Om in aanmerking te komen voor SDE-subsidie, een subsidie die een minimale opbrengst voor de opgewekte stroom garandeert, hebben ze per 5 kWp minimaal 1 lid nodig. De 1 MWp die de coöperatie ter beschikking krijgt, is opgedeeld in twee delen van 0,5 MWp. Voor beide delen wordt apart een subsidieaanvraag ingediend: één in 2025 en één in 2026. Per deel hebben ze 100 leden nodig en dat aantal was voor de eerste aanvraag in 2025 mooi gehaald. De bedoeling was om voor het tweede deel dezelfde leden te gebruiken, maar RVO heeft aangegeven dat dat niet mogelijk is. Dat heeft te maken met de kadastrale verdeling van het park.

Er is meer dan genoeg ruimte voor meer bewoners uit Bellingwolde om mee te delen in de opbrengsten. Wat wel jammer is, is dat dit niet eerder duidelijk was. Nu moeten ze zo snel mogelijk minimaal 90 leden erbij vinden, vóór de deadline van de tweede subsidieaanvraag. Daarom lanceren ze voor hun leden een speciale actie: maak een vriend, familielid, buurvrouw of collega uit Bellingwolde en omgeving lid en verdien een waardebon van €20,-. Deze leden kunnen aangemeld worden via www.lethestroomt.nl

Deelname is mogelijk voor inwoners met een postcode uit het postcodegebied rondom Zonnepark Veendijk (postcode 9695VG): 9691, 9693, 9695, 9696, 9697 en 9699. Twijfel je of iemand in aanmerking komt? Stuur ons een bericht via info@lethestroomt.nl of bel 0597-531406.

Lethe Stroomt is nu bijna eigenaar van hun eigen stukje zonnepark. Deze maand verwachten ze dat de overdracht van het deel voor Lethe Stroomt plaats gaat vinden. Het wachten is op het repareren van enkele technische mankementen in de meetapparatuur van hun deel en groen licht van onze adviseurs.

Wanneer de overdracht een feit is gaan ze daadwerkelijk stroom opwekken en verkopen. Doel is dat de leden de eigen stroom tegen een voordelig tarief kunnen afnemen. Hoe dit werkt bespreken ze tijdens de eerstvolgende ledenvergadering.

U kunt meer informatie vinden op de website www.lethestroomt.nl.

Bron: Dick Heinen