Paaseieren zoeken in Vriescheloo

VRIESCHELOO – Eerste Paasdag organiseerde Buurtvereniging De Driehoek voor haar jongste inwoners in het dorp het jaarlijks paaseieren zoeken.
In de speeltuin lagen verschillende paaseieren verstopt. Zo’n 25 kinderen deden driftig hun best om zo snel mogelijk zo veel mogelijk eieren bij elkaar te verzamelen. Voor het verzamelen van de eieren gebruikten sommige kinderen een zeer handig paasei-schort.
Aangemoedigd door hun ouders, opa’s en oma’s en ooms en tantes gleden de kinderen tijdens de lepelrace van de glijbaan met hun paasei op een lepel. Er heerste een gezellige en ongedwongen sfeer in de speeltuin waar spelen voorop stond. Ranja en paassnoepjes maakten de gezelligheid af. Na het zoeken volgde het eieren tellen en was er voor iedereen een prijsje. Met een zakje snoep keerden alle kinderen tevreden weer huiswaarts.
De buurtvereniging kijkt terug op een geslaagde eerste activiteit van dit jaar waarin de vereniging 80 jaar bestaat. Het hele jaar 2026 organiseert de buurtvereniging activiteiten waarbij haar jubileum centraal staat en de leden op verschillende manieren hiervan kunnen meegenieten.
De eerstvolgende activiteit is een jubileumbingo op 29 mei 2026 in dorpshuis ’t Ganzenust voor volwassenen. Ook wordt 29 mei voor de kleinsten een speciale kinderbingo georganiseerd.
Bron en foto’s: Carin Roggen