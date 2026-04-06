Promo Koningsdag activiteiten in Veele, Vlagtwedde en Bourtange

VEELE, VLAGTWEDDE, BOURTANGE – Op Koningsdag, 27 april, vinden in Veele, Vlagtwedde en Bourtange diverse activiteiten plaats.
Om 9.00 uur wordt in Bourtange de vlag gehesen.
Daarna worden vanaf 10.00 uur op het schoolplein van de Willem Lodewijckschool in Bourtange en op het marktplein in Vlagtwedde kleedjesmarkten georganiseerd.
Op deze kleedjesmarkten is ook de start van de driedorpen fietstocht. Je kunt er koffie, thee en een lekkere versnapering kopen. De opbrengst hiervan gaat naar SchuldHulp Maatje Westerwolde.
