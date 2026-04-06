Publiek geniet van de classic motorraces in Winschoten

WINSCHOTEN – Vandaag werd in het havengebied van Winschoten de classic motorraces gehouden.
Op industrieterrein Rensel in Winschoten werd op Paasmaandag door Stichting Rijdend Motorsport Museum (RMM) de classic motorrace georganiseerd. Om 11.00 uur begonnen de trainingen. Een uur later stelden de deelnemers zich tijdens een defilé voor aan het publiek.
Daarna begon het echte werk. Hierbij verschenen alle klasses aan de start, inclusief de zijspannen. Bij de demo’s gaat het er niet om wie het snelst het parcours van 1500 meter aflegt, maar om regelmaat. Dit houdt in dat de laatst binnenkomende de eerste plaats kan winnen. De prijsuitreiking was om 17.00 uur.
De leden van RMM zijn verzamelaars en liefhebbers van klassieke race- en sportmotoren. Soms worden de motoren zo (origineel) gelaten net zo als ze ze vinden in het binnen- of buitenland. Maar vaak worden ze tot in detail gerestaureerd. De mensen die dit als hobby hebben zijn veelal oud-coureurs, de een wat bekender dan de ander, maar bovenal liefhebber van deze tak van sport. Wat de rijders met hun motoren doen, is het laten zien hoe het in vroegere jaren toeging. (Bron: RMM)
