Stichting Folklore Wedde laat publiek weer genieten van een gezellig paasvuur

WEDDE – De vrijwilligers van Stichting Folklore Wedde maakten in de Wedderbergen weer een grote paasbult. In tegenstelling tot vorig jaar, toen veel paasvuren vanwege de droogte niet in brand gestoken mochten worden, kon het paasvuur nu wel doorgaan.
Tegen een kleine vergoeding kon vrijdag en zaterdag snoeihout voor het paasvuur aan de Wedderbergenweg in Wedde gebracht worden. Hiervan werd een grote paasbult gemaakt. Zondagavond om acht uur wordt deze in brand gestoken.
Daaraan voorafgaand mogchten kinderen paaseieren zoeken. Wie het grote gouden ei vond mocht de paasbult aansteken.
Evenals voorgaande jaren was er weer veel publiek. Men genoot van het vuur en de gezelligheid.
Foto's: Hilvert Huizing