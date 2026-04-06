‘Tandje lager’ voor Joop Scholtens

VEENDAM – Na de algemene ledenvergadering gaat Veendammer Joop Scholtens (72) het bij zijn Wielervereniging Stormvogels rustiger aan doen. `Na 45 jaar is het wel mooi geweest`, vertelt Joop in het wielerhome op het Sport- en Leerpark aan de Langeleegte.
Het was 1981 dat Joop zich als vrijwilliger aanmeldde voor de Klaas Oosterhof -race (K.O race) een jaarlijkse wielerwedstrijd die verreden werd door de Veenkoloniën met start en finish aan het Boven Westerdiep in Veendam. Vervolgens werd in 1993 een stap in het bestuur gemaakt, om het wedstrijd-secretariaat op zich te nemen. In die periode werden vele zaken geregeld via de post, en niet zoals nu via de computer, weet Joop zich te herinneren.
Vele wielerrondes heeft Joop mee georganiseerd, denk hierbij aan K.O race later de Omloop van de Veenkoloniën, Ronde van Nederland, Olympia`s Tour waar Veendam niet alleen fungeerde als doorkomstplaats maar ook als startplaats voor de daaropvolgende etappe. En uiteraard de Giro d` Italia die 12 mei 2002 de Parkstad passeerde tijdens een etappe door de provincie Groningen. Maar ook de wielerkoersen om de kerk, zoals de ronde van Veendam, Muntendam, Finsterwolde, Hoogezand en Pekela werden georganiseerd vanuit de Veendammer wielervereniging, en reed Joop vaak voorop in koers als `Koersdirecteur`. Als vrijwilliger/bestuurslid besteedde je dan al gauw 20 uur per week aan de voorbereidingen, weet Joop.
In die 45 jaar verbondenheid aan de Stormvogels met zijn rijke historie heeft Joop met vele voorzitters en bestuursleden op bestuurlijk niveau samengewerkt, denk hierbij aan o.a. Henk de Boer, Gijs Koers, Geert Uneken, Nico Erents, Jan Hazewinkel, Wilbert Boneschanker, en Sievert Uneken. Joop kijkt dan ook op een geweldige periode bij de wielerclub, waar hij al 11 jaar de titel erelid draagt terug.
Tijdens de komende algemene ledenvergadering van de Wielervereniging Stormvogels zal er aandacht worden besteed bij het gedeeltelijke vertrek van Scholtens, want hij zal vanuit de vereniging naar de gemeente Veendam contactpersoon blijven en zal hij als lid van de wedstrijdcommissie nog bij de club verbonden blijven. Joop Scholtens zal dan niet meer in de kopgroep zitten, maar blijft nog wel in koers.
Bron: Peter Panneman