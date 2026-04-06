Voor iedereen plek tijdens geslaagde Truckrun in Winschoten

WINSCHOTEN – Ondanks de hoge dieselprijzen verzamelden zich vanmiddag ruim zestig vrachtauto’s aan de Oosterhavenkade voor de jaarlijkse truckrun. De tocht, speciaal bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking, bracht opnieuw veel blije gezichten op de been.
De colonne vertrok vanuit Winschoten en reed onder andere door Beerta, Finsterwolde, Midwolda, Scheemda en Heiligerlee. Langs de route stonden veel mensen te zwaaien, terwijl in de cabines volop werd gelachen en genoten.
De truckrun werd, zoals elk jaar, georganiseerd door Zweep Events. Voor deelnemers die niet in een vrachtwagen konden of durfden, reden busjes mee in de stoet. Zo was er voor iedereen een plek en kon iedereen meegenieten van de bijzondere middag.
De dankbaarheid richting de chauffeurs is groot. Zij offeren hun vrije dag op om de passagiers een onvergetelijke ervaring te bezorgen. Opvallend is dat veel chauffeurs en deelnemers al jarenlang betrokken zijn bij het evenement.
Foto's: Hilvert Huizing