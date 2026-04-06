VV Pekela pakt de winst bij SV Mussel

MUSSEL – VV Pekela pakte in de uitwedstrijd bij SV Mussel met een 0-1 score de volle winst. Op basis van het spelbeeld in de eerste helft was dit ook terecht te noemen, ware het niet dat de tweede helft een geheel ander beeld gaf. Mussel die in het eerste bedrijf niet tot een echt fatsoenlijke aanval kwam, werd in de tweede helft een stuk gevaarlijker, wat leidde tot vele kansen die echter niet werden benut. Tom van der Schuur was voor de Pekelders tien minuten voor tijd de matchwinner.



Door Gert Meulman

Het is het hele seizoen al druk en spannend bovenin de zaterdag 5e klasse G. Afgelopen paaszaterdag deed koploper BATO hele goede zaken door bij vv Pekela de winst te pakken. Hierdoor staat de ploeg van trainer Martijn Drent fier aan kop en lijken wat afstand te gaan nemen. Naaste belager GEO uit Garmerwolde verloor bij ZNC, waardoor Mussel door een overwinning vandaag de tweede plaats zou kunnen overnemen, die zoals de stand nu is recht geeft op de nacompetitie. De Pekelders zijn al in het bezit van een periodetitel en kwamen in vol ornaat met de bus naar De Muzzel.



De ploeg van trainer Henry Meijerman bleek ondanks het langdurig afwezig zijn van vijf vaste waardes in de eerste helft duidelijk de betere ploeg, wat resulteerde in nogal wat kansen. De grootste was voor Tom van der Schuur. Hij kon na twintig minuten spelen vanaf de zijkant alleen op doelman Dion Weidijk afkomen, maar zijn bal verdween laag langs de verkeerde kant van de verre paal. Voor deze actie was het Alan Egilmez die voor de Pekelders over de kruising mikte.

Na een kwartier kwam de eerste kans voor de thuisploeg van trainer Richard Streuding: een geblokt schot en even later schoot Jordy Kremer uit een vrije trap over de driehoek. Pekela was intussen weer gevaarlijk dichtbij een score. Na een mooie aanval en combinatie schoot Sven Veldkamp van dichtbij recht in de handen van Weidijk. Egilmez schoot nog een keer rakelings over. Van der Schuur ging er goed langs en uit zijn voorzet schoot Kremer in, maar de bal werd gekeerd. Er werd geroepen om een handsbal, maar scheidsrechter Ruben Potze besloot om het spel door te laten gaan.



Na rust was het spelbeeld geheel anders en was het de thuisploeg die de aanval koos. Streuding had Joan Solano en Lars Moorlag binnen de lijnen gebracht. Solano kwam gelijk oog in oog met Boskamp, maar schoot te gehaast de bal over. Even later was het Cas Groenewold die over de rechterkant gevaarlijk langs kwam. Hij werd ten onrechte teruggefloten nadat Potze verzuimde de voordeelregel toe te passen. Mussel kwam nog een keer dichtbij toen Aron Strengholt van dichtbij ongehinderd kon koppen. Zijn bal ontbrak het echter aan kracht en verdween slap in de handen van Boskamp.

Een inzet van Mussel verdediger Matthijs Fehrmann werd nog van de lijn gehaald, waarna de Pekelders weer meer de druk richting hun supporters vonden. Van der Schuur ontbrak het aan de juiste kracht voor het doel, waarbij de bal geblokt werd. Even later in de tachtigste minuut was het wel prijs voor de ploeg van Meijerman. Middenvelder Lars Horlings legde bal voor, doelman Weidijk kon de bal maar half pareren, waarna Tom van der Schuur de bal bij de verre paal binnen kon schieten.

Bij deze stand bleef het en de vele meegereisde supporters uit Pekel konden juichend aan de tap. BATO staat nu zes punten los voor van GEO en vv Pekela, daarna volgen Mussel, Scheemda en VVS op respectievelijk acht en negen punten. Er volgen nog vier speelrondes.

Tekst en foto’s: Gert Meulman