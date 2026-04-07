DEURZE – Op zondag 26 april 2026 organiseert Nationaal Park Drentsche Aa de fietsexcursie ‘Van bovenloop naar middenloop’. Deze excursie is circa 40–45 kilometer en start om 10.00 uur bij Bezoekerscentrum Deurze (in het Huis van de Drentsche Aa) en duurt tot ongeveer 15.30 uur.
Tijdens deze afwisselende fietstocht verkennen deelnemers het karakteristieke beek- en esdorpenlandschap van de Drentsche Aa. De route voert via Geelbroek en Ekehaar naar de Holmers. Na een gezamenlijke lunchpauze in Deurze — waarbij deelnemers hun eigen lunch meenemen — gaat de tocht verder via Rolde, Anderen, Gasteren en Balloo, om vervolgens terug te keren naar Deurze.
Onderweg vertellen gidsen over het ontstaan van het landschap, de betekenis van de bovenloop en middenloop van de beek en de bijzondere natuur- en cultuurhistorische waarden van het gebied.
Deelnemers nemen zelf hun lunch mee. Durft u deze mooie fietsuitdaging aan? Meld u dan aan en ontdek al fietsend de vele gezichten van het Drentsche Aa-gebied.
Voor deze excursie dient u uw eigen fiets mee te nemen. Aanmelden is verplicht via: info@hvdda.nl
Na afloop van de excursie is er gelegenheid een vrijwillige bijdrage te geven voor het Fonds Drentsche Aa.
Bron: Nationaal Park Drentsche Aa