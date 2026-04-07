Geslaagde PaasPuzzelrit RTV Westerwolde trekt 95 auto’s

WESTERWOLDE – Op Tweede Paasdag, maandag 6 april 2026, stond Westerwolde opnieuw in het teken van één van de gezelligste en populairste tradities van het noorden: de Westerwolde PaasPuzzelrit. Ook dit jaar werd het een groot succes, met maar liefst 95 deelnemende auto’s en een dag vol plezier, puzzels en mooie routes.
Avontuurlijke route door Nederland en Duitsland
De deelnemers reden door het prachtige landschap van Westerwolde en maakten daarnaast een uitstapje naar Duitsland. Onderweg kwamen zij langs diverse posten met verrassende doe-opdrachten, hapjes en drankjes. Zo konden deelnemers onder andere punten verdienen met een pittenzakspel, wat voor veel hilariteit zorgde.
Ook de bekende puzzelvragen ontbraken niet. Sommige opdrachten vereisten flink denkwerk en natuurlijk zat ook de jaarlijkse “dubbele punt”-vraag er weer in — een klassieker die door velen toch (onnodig) werd ingevuld.
Vier categorieën voor jong en oud
De organisatie had de rit verdeeld in vier categorieën, zodat iedereen op zijn eigen niveau mee kon doen:
- Peuters tot 5 jaar
- 5 t/m 8 jaar
- 9 t/m 12 jaar
- Volwassenen
Muziek en sfeer onderweg
Tijdens de rit zorgde Radio Westerwolde voor extra sfeer met muziek uit de Top 100 van 35 jaar geleden. Tussendoor werden tips en updates gedeeld, wat de beleving compleet maakte.
Succesvolle tussenstop in Duitsland
Een van de hoogtepunten was de stop in Heede (Duitsland), waar een hamburgertent stond. De hamburgers vielen goed in de smaak en werden samen met koffie, thee en andere drankjes volop genoten door de deelnemers.
Finale bij de studio
De rit eindigde bij de studio van Radio Westerwolde in Vlagtwedde, waar de laatste opdracht werd uitgevoerd en de formulieren werden ingeleverd. Eén van de slotvragen ging over het Heeder Moor.
Vanaf 20.00 uur kwamen alle deelnemers weer samen voor de prijsuitreiking en een gezellige afsluiting met hapjes en drankjes.
Winnaars
Volwassenen
1e: Familie Hamminga (Vledderveen)
2e: Steenhuis-Wubs (Stadskanaal)
3e: Familie Verkaik (Onstwedde)
Kinderen 9 t/m 12 jaar
1e: Lieke Zijlstra (Ter Apelkanaal)
2e: Harmen Bessembinders (Onstwedde)
Kinderen 5 t/m 8 jaar
1e: Raf Mooibroek (Stadskanaal)
2e: Rosine (Stadskanaal)
Na afloop werd er gezamenlijk teruggekeken op een zeer geslaagde dag. De PaasPuzzelrit bewees opnieuw waarom het een geliefde traditie is in de regio.
Foto’s: Jacob Musch