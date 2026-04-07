Informatieve bijeenkomst over de wolf in Sellingen

SELLINGEN – In de omgeving van Sellingen is de afgelopen tijd een wolf gezien. Dit roept bij veel mensen vragen op. Sommige inwoners maken zich zorgen. Zij willen weten of het veilig blijft om naar buiten te gaan, wat ze moeten doen als ze een wolf zien en welke maatregelen mogelijk zijn.
De organisaties die verantwoordelijk zijn voor het wolvenbeleid organiseren daarom, samen met de gemeente Westerwolde, een informatieve bijeenkomst. Inwoners en ondernemers uit Sellingen en omgeving zijn van harte welkom.
Wanneer en waar?
- Datum: 14 april
- Tijd: 16.00 – 18.00 uur
- Inloop: vanaf 15.45 uur
- Locatie: De Sprankel, Sellingen
Wat kunt u verwachten?
Tijdens de bijeenkomst geven deskundigen uitleg over het gedrag en het leefgebied van wolven. Zij vertellen ook welke invloed de aanwezigheid van een wolf kan hebben op mensen, dieren en de natuur. Daarnaast hoort u wat u kunt doen als u een wolf tegenkomt.
Ook wordt uitgelegd waarom het belangrijk is om waarnemingen te melden bij het officiële wolvenmeldpunt van BIJ12. Er is voldoende ruimte om vragen te stellen en in gesprek te gaan met de aanwezige experts.
Aanmelden
Wilt u de bijeenkomst bijwonen? Meld u dan vóór 13 april aan. Zo kan de organisatie rekening houden met het aantal bezoekers. Dit kan via: www.westerwolde.nl/informatieve-bijeenkomst-over-de-wolf-sellingen
Bron: Gemeente Westerwolde