DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Haren
Op 21 maart is tussen 13.10 en 13.30 uur op de parkeerplaats aan de Marienstraße 2 een zwarte Ford Ranger aangereden. De eigenaar ging even een paar boodschappen doen. Toen hij bij zijn auto terugkwam zag hij meerdere krassen op de bestuurderszijde van de wagen. Over de hoogte van de schade is niets bekend.
In de nacht van 24 op 25 maart is aan de Brinkenweg 9 een verkeersbord vernield. Op een onbekende wijze is de paal van het verkeersbord doorgesneden. Het verkeersbord, dat normaalgesproken in een bocht aan het eind van de Brinkenweg, vlakbij de Rütenbrocker Straße, staat, werd om 5.40 uur op straat aangetroffen.
Getuigen worden verzocht de politie van Haren te bellen 05932/72100.
Papenburg
Op de parkeerplaats bij poort 5 van de Meyer Werft aan de Rheiderlandstraße is 4 april tussen 6.00 en 17.05 uur een witte Ford Transit Custom aangereden. De dader is onbekend. Getuigen worden verzocht de politie van Papenburg te bellen 04961/9260.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland