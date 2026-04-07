Opa voor KiKa van start in Stadskanaal

STADSKANAAL – Donderdag is in Stadskanaal de bijzondere actie van Arthur Dijkstra (70) van start gegaan. Met zijn indrukwekkende plan om maar liefst 3.500 kilometer te longboarden naar Sicilië zet hij zich in voor KiKa.
Arthur Dijkstra (70) uit Soesterberg, beter bekend als “Opa voor KiKa”, zet zich al jaren op een bijzondere manier in voor het goede doel. Met zijn longboard reist hij door Europa om geld in te zamelen voor KiKa – Stichting Kinderen Kankervrij.
In 2025 maakte Opa voor KiKa een indrukwekkende tocht langs alle provinciehoofdsteden van Nederland. Vanuit Amersfoort legde hij een afstand van 1.483 kilometer af in 58 dagen. Met deze actie haalde hij maar liefst € 20.030,50 op voor KiKa, terwijl zijn oorspronkelijke streefdoel € 10.000 was.
Nieuwe uitdaging: 3.500 kilometer naar Sicilië
Voor 2026 legt Arthur de lat opnieuw hoger. Dit jaar gaat hij met zijn longboard op reis naar Sicilië in Italië. De gekozen route bedraagt ruim 3.500 kilometer en de reis zal naar verwachting 4,5 tot 5 maanden duren. Ook het nieuwe streefdoel is ambitieus: € 100.000 voor KiKa.
Start van de reis in Stadskanaal
Arthur wilde zijn nieuwe avontuur graag in het Noorden van Nederland beginnen. Toen Mariska Versteegt-van Gend, eigenaar van Camping ’t Nije hof in Stadskanaal, hiervan hoorde, nodigde zij hem uit om de start van zijn reis vanaf de camping te laten plaatsvinden.
Na een goed ontbijt vertrok Arthur op 2 april vanaf Camping ’t Nije hof. Wethouders Goedhart Borgesius en Ingrid Sterenborg waren aanwezig om hem een hart onder de riem te steken bij de start van deze bijzondere reis. Een inspirerend initiatief dat laat zien wat doorzettingsvermogen en betrokkenheid kunnen betekenen.
De inzamelingsactie van Arthur Dijkstra is officieel aangemeld bij KiKa – Stichting Kinderen Kankervrij. Wil je KiKa ook steunen? Ga dan naar https://obi41.nl/2p9b5zcn
Bron: Gemeente Stadskanaal