Poging auto na aanrijding in brand te steken mislukt

VEENDAM – Maandag werd de brandweer rond middernacht gealarmeerd voor een autobrand aan de Lübecker Bocht in Veendam.
Een bestuurder had met een auto meerdere paaltjes omver gereden. Daarna is een poging gedaan het voertuig in brand te steken. Hiertoe werd een doek die in de benzinetank was gepropt aangestoken.
Buurtbewoners hadden het vuur voordat de brandweer ter plaatse was al gedoofd. De politie heeft in de omgeving nog gezocht naar de mogelijke inzittenden, maar heeft zover bekend niemand aangetroffen