Uitreiking opbrengst verkoop oude lantaarnpalen aan Kinderboerderij en Dierenweide

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 7 april 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ONBEWOLKT | VANNACHT NOG KOUD

Het is ook vandaag een prachtig zonnige dag en het is vandaag de meeste tijd ook onbewolkt. Maar het is koud geworden met vannacht lichte vorst, dus de ochtend is tamelijlk fris. De maximumtemperatuur voor vanmiddag is zo’n 14 graden en dat is 2 graden hoger dan gisteren. Er staat vandaag een zwakke tot matige wind uit oost tot noordoost, windkracht 2 tot 3, vanmiddag soms windkracht 4.

Vannacht koelt het opnieuw sterk af: minimumtemperatuur van 0 tot 2 graden. Er is opnieuw kans op vorst aan de grond, al wordt het een iets minder koud dan afgelopen nacht. Morgen zal het ook wat warmer worden dan vandaag, want de temperatuur loopt geleidelijk op naar 15 of 16 graden. De wind is morgen matig uit het oosten, kracht 3 tot 4.

Donderdag komt er wat bewolking maar het is dan zacht weer met een maximum van 18 graden. Later op de dag raakt het bewolkt en vrijdagnacht is er kans op enige regen. Daarna is het vrijdag frisser door een noordwestenwind, maar in het weekend is er opnieuw een oostenwind en dan is er weer veel zon.