Uitreiking opbrengst verkoop oude lantaarnpalen aan Kinderboerderij en Dierenweide

PEKELA – Burgemeester Jaap Kuin overhandigt op woensdag 8 april waardecheques aan de Kinderboerderij in Oude Pekela en de Dierenweide in Nieuwe Pekela. Op deze cheques staat het bedrag dat zij ontvangen uit de opbrengst van de verkoop van de oude lantaarnpalen, die eerder aan de landszijde van het Pekelder Hoofddiep stonden.
In december 2025 startte de gemeente Pekela met het vervangen van de straatverlichting aan de landzijde van het Pekelder Hoofddiep. Inwoners gaven toen aan belangstelling te hebben voor de oude lichtmasten. Uiteindelijk meldden zich ruim 150 inwoners aan om een lantaarnpaal over te nemen voor 75 euro per stuk of 50 euro voor een exemplaar zonder kap.
De volledige opbrengst van de verkoop wordt beschikbaar gesteld aan de Kinderboerderij in Oude Pekela en de Dierenweide in Nieuwe Pekela. Met deze bijdragen wil de gemeente deze waardevolle voorzieningen in Pekela ondersteunen. Beide organisaties ontvangen een gelijk bedrag van € 3.770,66.
