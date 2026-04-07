Uitslaande brand in pand Kiel-Windeweer

KIEL-WINDEWEER – Aan de Nieuwe Compagnie op het terrein van De Toekomst in Kiel-Windeweer heeft maandagavond een forse brand gewoed. De brand was in de restanten van een pand dat in september vorig jaar ook in brand heeft gestaan.
De brandweer kreeg omstreeks 19:40 uur de melding van de brand. Direct werd opgeschaald naar middelbrand. Diverse korpsen uit Groningen en Drenthe kwamen ter plaatse om de brand te bestrijden. Het blussen van de brand werd bemoeilijkt door de locatie en de grote stapels puin op het terrein.
Even na 21:00 uur was de brand onder controle. De brandweer is lange tijd bezig geweest met nabluswerkzaamheden. Bij de brand kwam veel rook vrij. Eerder op de dag moest de brandweer ook al uitrukken naar deze locatie. Brandstichting wordt niet uitgesloten.
