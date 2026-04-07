Vertrekkende raadsleden Stadskanaal ontvingen Koninklijke Onderscheiding

STADSKANAAL – Tijdens de raadsvergadering van 30 maart nam de gemeenteraad afscheid van de raadsleden die niet terugkeren in de nieuwe raadsperiode. Voor drie van hen was het een bijzonder moment: zij waren twaalf jaar of langer actief in de raad en ontvingen daarom een Koninklijke Onderscheiding van burgemeester Klaas Sloots. Theo Klinkhamer, Grietje Schipper en Frits van der Heide zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Theo Klinkhamer (PvdA)
Theo Klinkhamer was sinds 2014 raadslid en zette zich twaalf jaar lang in voor een sociale en veilige gemeente. Hij richtte zich onder meer op jeugd, onderwijs, armoedebestrijding en leefbaarheid in de dorpen. Naast zijn politieke werk is hij al jarenlang actief in Alteveer, onder andere als voorzitter van vv Alteveer. Ook werkt hij als casemanager jeugd bij Kwartier Zorg en Welzijn Midden‑Groningen.
Grietje Schipper (PvdA)
Grietje maakte al sinds eind jaren negentig deel uit van de gemeenteraad, met een korte onderbreking. Ze vervulde jarenlang de rol van fractievoorzitter en later ondervoorzitter van de raad.
Naast haar politieke werk staat Grietje bekend om haar kleurrijke schilderijen. Een van haar recente werken, met daarop de Handelskade, hangt in de ontvangsthal van het gemeentehuis. Daarnaast heeft zij een grote betrokkenheid bij de partnergemeente Lilienthal.
Frits van der Heide (ChristenUnie)
Frits van der Heide was sinds 2014 raadslid en stond bekend om zijn rustige en betrokken bijdrage aan de raad. Hij had bijzondere aandacht voor veiligheid, gezondheid, sport en noaberschap.
Daarnaast is hij actief als vrijwilliger in Onstwedde, onder meer bij Stichting Welzijn Onstwedde‑Alteveer / De Schakel, 4M Nederland, de Onstwedder Gaarv’n en Onstwedde.info.
Waardering voor langdurige inzet
Burgemeester Sloots spreekt van een bijzonder moment: “Deze drie raadsleden hebben zich jarenlang met overtuiging ingezet voor Stadskanaal. Hun betrokkenheid binnen én buiten de raad is van grote betekenis geweest voor onze inwoners. Het is een eer om hen namens Zijne Majesteit de Koning te mogen onderscheiden.”
Bron: Gemeente Stadskanaal