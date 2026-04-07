Vrouw uit Emmen aangehouden in onderzoek dood Ralf Meinema

EMMEN – In het onderzoek naar de dood van Ralf Meinema (31) uit Klazienaveen is vandaag een 50-jarige vrouw uit Emmen aangehouden. Zij wordt verdacht van betrokkenheid bij het levensdelict. De politie gaat ervanuit dat er meerdere personen betrokken zijn geweest bij de dood van Ralf.

Ralf Meinema is in de vroege ochtend van 31 maart 2017 levenloos aangetroffen in de kofferbak van zijn Mercedes 300SE, langs het Stieltjeskanaal tussen Zandpol en Coevorden. Het voorste gedeelte van zijn auto hing in het kanaal. Ralf is met veel geweld om het leven gebracht. Hij overleed op 31-jarige leeftijd.

De politie heeft deze impactvolle zaak nooit losgelaten en al die jaren is er hard gewerkt aan het onderzoek. Binnen dat onderzoek hebben nieuwe aanknopingspunten de afgelopen periode geleid tot de aanhouding van de vrouw uit Emmen. Zij zit vast in volledige beperkingen.

Het onderzoeksteam gaat er nog altijd vanuit dat er meerdere personen betrokken zijn geweest bij de dood van Ralf. Dat betekent dus ook dat er mensen moéten zijn die meer weten over wat er precies met Ralf is gebeurd en wie daarbij betrokken zijn geweest. Zij dragen dat al negen jaar met zich mee en de familie van Ralf zit daardoor al jaren in onzekerheid.

Deze aanhouding kan nu de aanleiding zijn de informatie wél met de politie te delen. Het is altijd mogelijk om dat anoniem te doen via Meld Misdaad Anoniem. Je blijft dan ook echt anoniem voor de politie. Ook zijn er binnen de politie speciale teams die ervoor zorgen dat je identiteit afgeschermd blijft.

Weet jij meer over de dood van Ralf Meinema, nu negen jaar geleden? Dit is het moment om contact met de politie te zoeken. Dat kan via de Opsporingstiplijn via 0800 – 60 70 of via het tipformulier op politie.nl. Anoniem kan ook, via Meld Misdaad Anoniem via 0800 – 7000 of het meldformulier op de website.

De speciale teams van de politie die ervoor kunnen zorgen dat niemand anders komt te weten dat je informatie deelt met de politie, zijn te bereiken via het Team Nationale Inlichtingen via 088 – 661 77 34.

Bron: Politie Emmen