Workshop ‘Hoe herken je nepnieuws?’ in Bibliotheek Oude Pekela

OUDE PEKELA – Op dinsdag 21 april om 13:30 uur organiseert Bibliotheek Oude Pekela een interactieve workshop over nepnieuws. Tijdens deze bijeenkomst leren deelnemers hoe zij onbetrouwbare informatie kunnen herkennen en krijg je tips en trucs om betrouwbare bronnen te herkennen.
Nepnieuws komt in verschillende vormen voor en is soms lastig te onderscheiden van echte berichtgeving. In deze workshop krijgen deelnemers inzicht in de kenmerken van nepnieuws, waar zij op moeten letten en hoe zij informatie kunnen filteren. Ook gaan deelnemers zelf aan de slag om te ontdekken wat echt is en wat niet.
De workshop maakt deel uit van een reeks digitale workshops die Bibliotheek Oude Pekela in 2026 aanbiedt. Deelname is kosteloos, maar vooraf aanmelden is gewenst.
Aanmelden kan via www.groningsebibliotheken.nl/oudepekela of aan de balie van de bibliotheek.
Praktische informatie:
- Datum: dinsdag 21 april 2026
- Tijd: 13:30 – 15:30 uur
- Locatie: Bibliotheek Oude Pekela
Bibliotheek Oude Pekela is onderdeel van de Groningse bibliotheken en biedt een breed aanbod aan activiteiten, cursussen en workshops op het gebied van lezen, ontwikkeling en digitale vaardigheden.
Bron: Maaike Hermse